Riccardoha parlato ai microfoni di Pressing della sfida tra Empoli e Napoli, paragonandolo alla sfida del Castellani contro la Juventus. Queste le sue parole:"L’Empoli ha vinto a Roma, fermato la Juventus, prende pochi gol, avrebbe fermato il Napoli senza quel rigore perché gioca molto bene e prende pochi gol. Poi quanti allenatori avrebbero tolto Lukaku dopo meno di un’ora? Non per far entrare Mbappè peraltro ma Simeone. Rigore? Anjorin prova a non intervenire ma l’atteggiamento gli arbitri non lo vedono. Abisso ha sbagliato. Rocchi ci ha detto che non vanno dati rigorini, il rigore è una cosa seria, questa è una cosa seria?".