Trevisani a Pressing: le parole sulla Juventus

"Calma", questo il messaggio di Riccardo Trevisani durante la trasmissione "Pressing", parlando della Juventus di Thiago Motta. "La Juventus più giovane di sempre come età media, ha un'identità che sta cercando, costruendo". Di seguito le parole del giornalista sul momento e l'episodio più discusso di"L'unica che non ha preso neanche un goal, l'Inter cinque, il Milan 8, il Napoli 4. Chiaramente non sta funzionando qualcosa. Al di là del paragone con il triennio di Allegri, che non conviene a nessuno, la Juve è in zona Champions, dove deve stare. Cosa stiamo cercando? Gioca male? Saranno abituati"."Di sicuro non è uno stop sbagliato, di sicuro è un passaggio volontario e di sicuro è punizione a due in area per la Juventus".