Trevisani a Cronache di Spogliatoio su Vlahovic: cosa ha detto

Di Vlahovic e del suo momento ha parlato Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio: "Quando segna bravissimo, poi quando non segna due partite lo gettano via, tutti, tifosi, addetti ai lavori, è stato definito paracarro. Sa fare i goal in tanti modi, non è un Pippo Inzaghi ma ancora una volta ha dimostrato di essere un grande giocatore. Ha tirato un rigore in un momento difficile dellasuo che non segnava e l'ha tirato vicino all'incrocio dei pali. Il secondo goal è di una bellezza abbacinante"."Sono settimane, mesi, anni che la gente gli sfascia le palle per dire che non è buono, tutti sempre addosso a lui. E' capocannoniere Vlahovic,che ne ha fatti la metà di cosa stiamo parlando? Ha giocato in delle condizioni per un paio di stagioni...quanto è difficile fare il centravanti in una squadra di Allegri. Discutiamo di Nico Gonzalez che sta a zero, di Koopmeiners che si è mangiato un goal, parliamo di altro, la Juve ha altri problemi, Vlahovic non lo è, è una soluzione. "