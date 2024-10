A Cronache di Spogliatoioha parlato della difesa della Juventus senza Bremer sottolineando quanto pesa il suo infortunio per la squadra visti anche i tanti goal subiti da quando il brasiliano non è più a disposizione di Thiago Motta."Kalulu con Bremer è un giocatore, con Danilo in queste condizioni...Ma secondo me Kalulu e Gatti insieme vanno meglio di qualsiasi di loro due con Danilo"."La Juve con Bremer ha preso un goal inutile in 8 partite, la sua assenza toglie alla Juve 10-15 punti, è fattuale. Bremer non si sostituisce".