Riccardoha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della Juventus e di Thiago Motta. Queste le sue parole:"Secondo me a Thiago Motta vanno dati tre anni di tempo, il raffronto deve essere per forza con quello che c'era prima. Avendo vinto le partite senza gli acquisti estivi si vede che la Juve è già una squadra funzionante. In questo momento la Juve è un'adolescente con i brufoli, bruttina, che sta modificando la propria espressione e quindi piano piano sta crescendo, farà altre serate come il Psv e altre serate brutte. Andrà dato il tempo a Thiago Motta, che dal cambio Vlahovic-Weah di sabato ha dimostrato per me di essere un genio perché fa cose che la gente non capisce, di costruire una squadra, che ancora non è pronta per la vittoria".