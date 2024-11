Paoloha parlato a Dazn nel post partita della sconfitta contro la Juventus: "Ci è mancata un po di determinazione quando siamo andati a pressare."Sicuramente quando perdi un giocatore come Che Adams il peso offensivo lo perdi. Non deve essere un alibi e tutti insieme dobbiamo cercare le soluzioni. Questa squadra questa sera ha dato il massimo, siamo in un periodo difficile""Questi momenti dobbiamo superarli e alzare la testa, non bisogna mai abbassarla. Ho sempre detto ai ragazzi di guardare dentro, di guardare avanti e lottare, continuando a lavorare. Stiamo vivendo un momento non facile, poi dopo Zapata avere fuori anche Adams trovare pericolosità davanti non è facile".