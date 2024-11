Notte di violenza verso Juventus-Torino: cosa è successo

Notte di guerriglia e violenza nel capoluogo piemontese, in attesa del derby della Mole di questa sera. Come riportato dall'edizione locale di Corriere.it, circa cinquanta ultrà disono arrivati allo scontro nella zona della Gran Madre, tra cori, torce e fumogeni. Incappucciati e armati di cinture e bastoni, i tifosi si sono fronteggiati nei pressi di via Lanfranchi dopo l'1 di notte.Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia. Sarebbero stati identificati circa dieci ultrà della Juventus, uno dei quali è stato poi arrestato. La partita è in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium.