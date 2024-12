Clamoroso quanto accade durante la partita Torino-Napoli. Al 36' del primo tempo, con gli Azzurri in vantaggio 1-0 grazie alla rete di McTominay, il Torino ha una clamorosa occasione per pareggiare. Coco, tutto solo e senza pressione, non riesce a trasformare in gol un perfetto assist di Adams. Inciampando sul pallone, il difensore ex Las Palmas manda la palla fuori, con Meret ormai battuto e la porta completamente libera. Un errore incredibile, che lascia il Torino senza il meritato pari. Coco, che finora ha segnato 2 gol in stagione, resta uno degli uomini offensivi più importanti per la squadra.