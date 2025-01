Il derby promette scintille dopo pochissimi secondi dal calcio d'inizio e infatti c'è stata immediatamente un accenno di rissa tra i giocatori del Torino e quelli dellaLa causa, come spiegato da DAZN, è per la rimessa della Juve fatta ritardare dalla panchina del Torino. McKennie infatti voleva immediatamente il pallone per poter giocare ma la panchina granata ha aspettato a consegnare il pallone al centrocampista statunitense. Da lì sono nate le scaramucce tra McKennie e la panchina granata con poi l'arrivo degli altri giocatori ad accendere gli animi.