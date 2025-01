Dove vedere Torino-Juventus

Partita: Torino-Juventus

Data: Sabato 11 gennaio 2025

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN (disponibile anche al canale 214 di Sky, con abbonamento)

Streaming: App DAZN su smart TV compatibili, TIMVISION Box, Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation, Xbox e altri dispositivi abilitati.



Telecronaca



Le probabili formazioni

Il girone di ritorno di Serie A si apre con il Derby della Mole tra, in programma sabato 11 gennaio 2025 alle ore 18:00. I granata di Paolo Vanoli sfidano i bianconeri di Thiago Motta, reduci dalla delusione della semifinale di Supercoppa persa contro il Milan. Entrambe le squadre cercano riscatto, avendo vinto solo una volta nelle ultime cinque giornate di campionato.Il Torino non batte la Juventus in un derby dal lontano aprile 2015, un dato che sottolinea l’egemonia bianconera nella stracittadina.Il match sarà raccontato da Pierluigi Pardo, con Andrea Stramaccioni come seconda voce.Le scelte degli allenatori e le ultime novità saranno consultabili nellaIl derby rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, che puntano a rilanciare le proprie ambizioni in campionato.