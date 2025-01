Torino-Juventus, il capitano: la scelta di Thiago Motta

C'era attesa per capire chi sarebbe stato il capitano della Juventus nel derby con il Torino. In conferenza stampa Thiago Motta aveva lasciato il dubbio: "Senza Locatelli vedrete domani".Per il derby Motta ha scelto a sorpresa Teun Koopmeiners. In stagione sono stati diversi i giocatori che hanno portato la fascia oltre a Danilo e Locatelli. Ad inizio stagione era toccato a Federico Gatti ma anche ad Andrea Cambiaso e Bremer prima dell'infortunio.