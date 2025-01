Torino-Juventus, parla Iaquinta

L'ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta ha parlato oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:"Non è certo un bel momento e alla Juventus, quando non vinci, diventa tutto molto più complicato: aumentano le pressioni perchè i tifosi sono abituati a stare in alto. Sinceramente, mi sarei aspettato un avvio migliore della squadra di Motta. Speriamo che nel derby scocchi la scintilla e inizi la svolta"."Vittoria della Juventus per 1-0 con il gol di Nico Gonzalez"."L’ho detto in estate e ne sono ancora più convinto: è il Napoli la grande favorita per il titolo perchè non ha l’Europa e ha Conte. La Juve, salvo sorprese, si giocherà il quarto posto con il Milan"."Troppo criticato, non può essere sempre colpa sua quando la Juve non vince. Ha segnato 12 reti. Ma Dusan non sarà mai Higuain, un 9 spietato in area ma abile anche a legare il gioco".