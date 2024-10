Torino-Inter, l'espulsione di Maripan, l'accaduto

Guillermo Maripán red card pic.twitter.com/86qNfpHsnM — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 5, 2024

L'Inter è in campo in questi minuti contro il Torino. Granata che però sono già in dieci dopo l'espulsione diavvenuta al 20' dopo un confronto con il Var.Guillermoè stato protagonista di un fallo con il piede a martello ai danni di Marcus Thuram. In prima battuta l'arbitro ha estratto il cartellino giallo, successivamente andando a rivedere l'accaduto al Var ha scelto di sollevare il cartellino rosso ai danni del giocatore granata. Intervento che piega la caviglia del numero nove nerazzurro e che avrebbe potuto arrecargli un serio infortunio. Decisione apparentemente corretta di arbitro e var. Torino in 10 dopo solo venti minuti di gara.