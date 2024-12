A DeeJay Football Club, Urbanoha parlato così dellae dei derby del passato con il- "Sulla sede, noi abbiamo una sede di buon livello. Per le strutture, io parlavo con il mio ex collaboratore che mi ha detto che il Torino non ha ami avuto strutture così buone come gli ultimi anni. Come il Filadelfia, quando sono arrivato era un cumulo di macerie"."Non mi fa piacere. Poi però l’ho affrontata anche in passato. Io all’inizio ero il bersaglio. Poi siamo ritornati Europa e mi hanno beato. Ho avuto momenti positivi, ultimamente non è così. Io sono sul pezzo, so qual è la mia responsabilità. In tanti mi vogliono bene, c’è chi mi chiede l’autografo o la foto. Io sono stato negli ultimi mesi vicino al mister e alla squadra. Io indipendentemente dalle proteste, sono vicino alla squadra".