Vlahovic, le parole di Luca Toni

"Arrivare in ritiro in buone condizioni è fondamentale per un attaccante come Vlahovic. E fare bene la preparazione, senza intoppi, alla lunga fa la differenza", parole che il serbo ascolterà sicuramente perché arrivano da un altro grande attaccante del passato, ovvero Luca Toni. L'ex Juve ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato su Vlahovic ma ha anche affrontato il tema Chiesa."Dusan è uno dei veterani del nuovo ciclo della Juventus; con l'addio di alcuni big è normale che Vlahovic si assuma maggiori responsabilità "Non so se saranno 30, 25 o 20. Ma senz'altro Thiago Motta aiuterà Dusan a giocare maggiormente con la squadra. Al di là delle reti, che il serbo ha sempre segnato, sono convinto che Dusan sarà più al centro del gioco. Motta è un allenatore che fa giocare bene il centravanti, lo fa legare con la squadra. ""Si sicuramente, se Dusan è in forma e la Juventus farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche Osimhen se resta o andrà via. E attenzione anche a Morata, Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto.""Mi dispiace perché Federico è un grande giocatore, di quelli che strappano e saltano l'uomo. Ma il calcio è fatto anche di scelte. Se Thiago Motta ha altre idee e non lo considera centrale l'importante è che poi al posto di Chiesa arrivi un'altra ala forte. "