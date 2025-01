Non sarà una notte banale per. Il difensore centrale del, infatti, scenderà in campo questa sera con i gradi di titolare per sfidare lache, dal canto suo, vorrebbe portarlo a Torino nel mercato di gennaio.Un incrocio decisamente importante per il classe 1997, in attesa di capire che cosa ne sarà del suo futuro sportivo. Finito ai margini sotto la gestione di Paulo Fonseca, l'ex Chelsea potrebbe ora tornare in auge seguendo i dettami tattici del nuovo allenatore Sergio Conceicao, il cui ruolo potrebbe giocare da variabile sul destino dell'inglese.Tomori titolare contro la Juventus può in un certo senso rappresentare un segnale importante e non propriamente positivo per la Juve che continua a considerarlo il profilo ideale per rinforzare la difesa.I bianconeri vorrebbero, dal canto loro, impostare una trattativa sulla falsariga di quella che ha portato a Torino Pierre Kalulu, ma la titolarità di Tomori in Supercoppa può evidentemente cambiare le carte in tavola. Una prova convincente in terra saudita, potrebbe capovolgere nuovamente tutto e magari consolidare la sua posizione all'interno dello scacchiere rossonero.





