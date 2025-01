Stando a La Repubblica, laaveva stanziato 25 milioni di euro per l'acquisto di, che però con Sergio Conceicao in panchina potrebbe finire per restare al. La decisione definitiva su di lui sarà presa probabilmente nei prossimi giorni, dopo la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Cristiano Giuntoli, intanto, non sta a guardare e valuta le possibili alternative: una di queste è sempre, che il Feyenoord però non vorrebbe cedere a gennaio. A meno, chiaramente, di una maxi offerta, che il club bianconero potrebbe pure pensare di presentare sfruttando il "tesoretto" accantonato per Tomori.