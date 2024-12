Tomori Juve, le parole di Fonseca

Alla fine si torna sempre dove si è stati bene, almeno così si dice. L’occhio lungo dellascandaglia il mercato alla ricerca di difensori che possano allungare la rosa e aumentare la competitività. Soprattutto si guarda agli insoddisfatti e chi gioca poco; e si guarda di nuovo in casa. Lì dove, questa estate, la pescata fu parecchio fruttuosa con un Pierreche è già colonna della difesa bianconera.che potrebbe tornare a far coppia con. Sì, perché il centrale inglese è scivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca e questo ha fatto accendere la spia della Juventus . Sul tema è intervenuto oggi lo stesso allenatore del Milan."Di Tomori non ne abbiamo parlato, per me è una novità. È una situazione normale che se abbiamo bisogno di parlarne allora ne parleremo" le parole di Fonseca sul difensore, accostato alla Juventus."Tomori è un grande professionista, è importante per la squadra. Giocando o non giocando lavora allo stesso modo e per me è importante. Ha già giocato, è già stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. E questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra, non solo chi gioca tutte le partite. E Tomori per me è importante. Non posso dire a nessuno se giocherà domani o di più, ma per me è importantissimo".