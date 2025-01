Tomori, dopo Juventus-Milan qualcosa è cambiato...

Le ultime ore hanno portato un drastico cambiamento nell'affare Tomori, per una serie di motivi. Sembrava ormai tutto pronto per la chiusura: il Milan era disposto a cedere il centrale inglese per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, e la Juventus sembrava intenzionata ad accontentare i rossoneri. Tuttavia, il club bianconero ha frenato, manifestando dubbi sull'operazione.La prima ragione è stata la volontà dello stesso giocatore, che ha comunicato chiaramente a entrambe le società di non voler cambiare maglia.

A determinare il definitivo passo indietro è stato un confronto diretto tra il giocatore e il tecnico bianconero Thiago Motta. In quell’occasione, Tomori ha ribadito il suo legame con il Milan e la ferma intenzione di rimanere in rossonero, posizione già espressa alla dirigenza milanista.La Juventus, dal canto suo, ha scelto di non insistere. Thiago Motta vuole in rosa solo calciatori pienamente motivati e convinti del progetto bianconero. Di conseguenza, il club preferisce concentrarsi su alternative che garantiscano entusiasmo e coinvolgimento, evitando di investire tempo ed energie su chi manifesta incertezze.