Intervenuto ai microfoni di Canale 50, il presidente delGiuseppeha parlato anche di Tommaso, giovane esterno che la, dopo averlo seguito a distanza nel corso della sua positiva stagione in Serie B, potrebbe anche decidere di riportare a Torino per poi utilizzarlo come contropartita in una delle tante trattative di mercato che imbastirà nelle prossime settimane. "Riscatteremo Barbieri, ma probabilmente la Juventus eserciterà il controriscatto" ha annunciato Giuseppe Corrado. "Non riscatteremo invece D’Alessandro e Valoti, ma torneremo al tavolo delle trattative".