Chi sostiene che il calciomercato non finisce mai probabilmente non ha tutti i torti. In particolare la, stando a CM, si sta guardando intorno in vista di gennaio per un rinforzo in difesa, mettendo nel mirino il 25enne, jolly che con l'arrivo di Riccardo Calafiori ha visto ridursi drasticamente lo spazio a disposizione all'. Nei prossimi mesi il club bianconero proverà a sondare il terreno con i Gunners per capire la fattibilità dell'operazione a livello di costi. La valutazione del giocatore, che piace anche al Napoli e all'Inter e tornerebbe volentieri in Serie A dopo l'esperienza al Bologna, si aggira sui 20 milioni di euro.