'Todibo si è pentito del West Ham', ecco perché apre alla Juve

AFP via Getty Images

Jean-Clairsi sarebbe pentito della sua decisione di accettare il trasferimento al West Ham, dopo il lungo corteggiamento da parte della Juventus. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il difensore francese non si sta trovando bene in Inghilterra e sarebbe intenzionato a lasciare il club. Nonostante il lungo interessamento della Juventus, il trasferimento al West Ham non sta soddisfacendo Todibo, che ora sembra desideroso di arrivare a Torino, quella città soltanto sfiorata quest'estate, e che potrebbe essere la sua prossima destinazione. Staremo a vedere se riuscirà a concretizzare, la Juve, pure quest'affare.