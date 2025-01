Todibo-Juventus, in corso nuovi dialoghi: la situazione

Getty Images

Stando al giornalista Alfredo Pedullà, in casasono in corso nuovi dialoghi per capire la fattibilità dell'operazione per, il difensore cercato a lungo in estate prima del suo trasferimento al. Nei mesi scorsi l'offerta dei bianconeri per il francese prevedeva un contratto fino al 2029 con ingaggio da 2,5 milioni di euro, un'opzione che però oggi non sarebbe più percorribile perché alla Continassa si prende in considerazione esclusivamente l'ipotesi di un prestito (come per Randal Kolo Muani e Renato Veiga). Todibo, inoltre, è da valutare anche dal punto di vista fisico, in quanto ha saltato le ultime tre gare per infortunio: oggi il suo club lo sottoporrà agli esami del caso da cui si potrà sapere di più sui tempi di recupero.