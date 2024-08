Con l'inizio del campionato tra due settimane, laè determinata a finalizzare gli acquisti necessari per rilanciare il progetto di Thiago Motta. Il focus immediato è sulla difesa, che ha mostrato qualche vulnerabilità nelle prime due amichevoli. Jean-Clair Todibo è il rinforzo che dovrebbe garantire maggiore solidità. Il difensore francese ha deciso di trasferirsi alla Juventus e ha escluso altre opzioni, come quella del West Ham, che è ormai fuori dalla corsaAttualmente, il nodo da risolvere riguarda la formula dell'affare e le cifre. Il Nizza ha respinto la proposta bianconera di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. I francesi richiedono garanzie maggiori, dato che il West Ham aveva offerto l'acquisto immediato. Pertanto, il diritto di riscatto dovrà diventare obbligo e il prestito sarà oneroso.Successivamente, la Juventus concentrerà i suoi sforzi su Koopmeiners e sugli esterni d'attacco.