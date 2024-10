In Tottenham-West Ham, Jean-Clair, difensore del West Ham cercato a lungo dalla Juventus durante l'ultima sessione estiva di mercato, è stato protagonista di un goffo autogol che ha causato il momentaneo 2-1 per il Tottenham. L'errore di Todibo, nel tentativo di respingere un pallone, ha involontariamente indirizzato la sfera nella propria porta, consentendo così agli Spurs di passare in vantaggio. Il suo autogol ha avuto un impatto significativo sull'andamento della partita, in cui il Tottenham ha poi preso il controllo della situazione.Il video dell'autogol sarà mostrato alla fine dell'articolo per analizzare meglio l'episodio.