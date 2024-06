Stando a Tuttosport, consulla panchina dellaTimothypotrebbe muoversi in campo come Riccardoal Bologna, cioè in un ruolo di attaccante esterno incaricato di creare superiorità numerica per poi mettersi in mezzo o andare alla conclusione. In sostanza lo statunitense tornerebbe nella sua posizione originaria, che gli darebbe la possibilità di mettere a profitto le sue doti di corsa e cross come in Nazionale. Per lui, reduce da una stagione deludente in bianconero, si tratterebbe di una chance importante per dimostrare il suo vero valore.