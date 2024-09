Tiagoè ufficiale al, in prestito secco, notizia resa ufficiale dalla Juventus questa mattina. Queste le prime parole di Djalò ai canali ufficiali del Porto:"Sono felice per questa opportunità. Lo spogliatoio è molto bello e anche lo stadio, ora voglio dare una mano per vincere tanti titoli. Non ho ancora pensato al mio debutto, mi concentro ora sull’allenamento di domani per aiutarmi a preparare la prossima partita. Mi troverò bene, lo stadio è bello e seguo questa squadra da tanto tempo. Non vedo l’ora di mostrare le mie qualità. Sono già pronto, ma ovviamente lavorerò per migliorare in quello che mi chiede il mister. Aiuterò sempre di più la squadra con il passare dei giorni. Un messaggio ai tifosi? Da parte mia darò il cento per cento in campo. Sono un combattente, spero di regalare tante gioie e tante vittorie".