Juve Djalò, il difensore segna la sua prima rete con il Porto

Tiago Djaló marcou na estreia pelo Porto! pic.twitter.com/nSh02w1eo5 — B24 (@B24PT) October 20, 2024

Tra i diversi giocatori che la Juventus ha mandato in prestito in questa stagione, c'è anche il difensore. Il portoghese non ha mai trovato spazio con la maglia bianconera, enon lo ha mai inserito davvero nelle sue gerarchie, quindi la soluzione scelta dalla Juve è stata il prestito. Djalò finora non aveva ancora giocato un minuto con la maglia del, almeno fino a stasera.Il difensore di proprietà della Juventus ha trovato la rete alla sua prima presenza stagionale durante il match di Coppa portoghese. Contro il, infatti, Djalò ha segnatoal 59'.