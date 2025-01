Thuram salta la finale di Supercoppa?

Un po' di preoccupazione in casaper le condizioni diche è uscito all'intervallo contro l'Atalanta in semifinale di Supercoppa a causa di un problema muscolare. Ne ha parlato anche Simone Inzaghi."Thuram ha sentito indurire l’adduttore nel primo tempo e abbiamo deciso di sostituirlo. Mancano ancora quattro giorni e insieme allo staff vedremo se sarà disponibile per la finale” le parole dell'allenatore dell'Inter, che quindi lascia il dubbio sulla presenza dell'attaccante per la finale di Supercoppa che si giocherà lunedì 6 gennaio.