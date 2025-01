Thuram o Douglas Luiz: ballottaggio a centrocampo per Thiago Motta, chi gioca contro il Benfica

Simone Arveda

Giornata di vigilia in casa Juventus, a ventiquattro ora dalla delicata sfida di Champions League che vedrà i bianconeri affrontare il Benfica all'Allianz Stadium nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League. Sono ore di riflessione per Thiago Motta, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione che scenderà in campo, inizialmente, contro il Benfica di Bruno Lage e del grande ex Angel Di Maria. Il tecnico bianconero è alle prese con un ballottaggio che riguarda la linea mediana. La certezza sarà, ancora una volta, Manuel Locatelli, mentre al suo fianco saranno in due a contendersi un posto.

Thuram o Douglas Luiz: chi gioca a centrocampo

Chi farà coppia con Locatelli nel centrocampo a due con cui Thiago Motta affronterà il Benfica. Il candidato numero uno ad affiancare il centrocampista italiano è proprio Douglas Luiz che potrebbe giocare la sua seconda partita consecutiva in Champions dopo essere sceso in campo contro il Bruges. Un'altra occasione all'orizzonte, dunque, per il brasiliano per provare a scalare le gerarchie nel pacchetto di mezzo a tinte bianconere.