Laè entrata decisamente in azione per assicurarsi Khephren, un giocatore che ha sempre avuto nel mirino. Dopo una lunga rincorsa iniziata a settembre, la trattativa con gli agenti del giocatore è iniziata concretamente venerdì scorso.Cristiano, direttore tecnico della, ha segnato il primo gol in questa partita di mercato raggiungendo una bozza d'intesa con Thuram. Il giocatore, che ha già vissuto a Torino da bambino quando suo padre Lilian Thuram giocava con la Juventus, sembra essere entusiasta della prospettiva di tornare in città.L'obiettivo diè chiudere l'affare rapidamente, consolidando l'accordo preliminare con il giocatore e procedendo con le trattative con il suo club attuale. Questa operazione rientra in una strategia più ampia della Juventus di rinforzare il centrocampo con giovani talenti, migliorando la qualità della rosa per le prossime stagioni. Ne scrive Calciomercato.com.