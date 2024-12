Thuram, il retroscena dalla Continassa

Khephrensi è preso la scena contro la Fiorentina grazie ai due goal segnati e non solo. Il centrocampista dellaarrivato in estate dal Nizza, sta dimostrando i motivi per cui il club bianconero ha deciso di puntare su di lui.Alla Continassa, riferisce la Gazzetta dello Sport, sono tutti convinti che i due gol contro la Fiorentina siano soltanto un inizio e che Khephren possa diventare un centrocampista più continuo anche sotto porta grazie alle sue percussioni. Intanto il figlio d’arte ha già segnato più del padre difensore: Lilian nelle 204 presenze in bianconero era andato in gol soltanto una volta, contro il Milan.