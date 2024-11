Milan-Juventus, la pagella di Thuram

Il migliore in campo di. Il centrocampista bianconero ha dominato in entrambe le fasi del gioco. Di seguito i voti dei giornali."Non è difficile capire perché è diventato l’indispensabile per Motta", scrive Tuttosport, che aggiunge: 'non sbaglia un pallone, portando dinamismo e fisicità dei quali la Juve non può fare a meno. Nella ripresa si trova addirittura sul destro una buona opportunità dopo la pregevole triangolazione con Yildiz, ma calcia a giro troppo debolmente per sorprendere il connazionale Maignan. Diga fondamentale per tenere a galla la squadra".La gazzetta invece esalta così il figlio di Lilian: "Il solo spettacolo di una partita che non ricorderemo. Atlante con la Juve sulle spalle". Per entrambi i quotidiani il voto è 7 per Thuram.