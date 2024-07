Dopo l'amichevole con il Norimberga in cui ha vestito per la prima volta la maglia da titolare della Juventus, Khéphren Thuram è stato avvistato a Parigi per assistere a Francia-Guinea, match valido per la prima gara della selezione olimpica di calcio dei transalpini per le Olimpiadi di Parigi. Il giocatore non ha preso parte alla manifestazione per volontà della Juventus, come aveva anche spiegato il CT Thierry Henry. Accanto al giocatore c'era anche il commissario tecnico della nazionale maggiore Didier Deschamps.