Tanguyha trovato l'accordo con il Nizza fino a giugno 2026, e il due più due è semplice: sarà lui il sostituto di Khephren, a un passo dall'approdo a Torino. Il centrocampista di 27 anni ha rifiutato offerte significative da club in tutta Europa e dal Medio Oriente per unirsi agli Aiglons, una decisione che ha accelerato il passaggio di Thuram ai bianconeriSecondo quanto riportato da FootMercato, Ndombele, già in forma fisica ottimale, è determinato a realizzare una grande stagione con la maglia del Nizza. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo di peso per la squadra, che punta a competere ad alti livelli nel prossimo campionato. La sua esperienza e la sua qualità tecnica sono viste come un valore aggiunto significativo per il progetto sportivo del club francese.