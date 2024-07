Dusanè pronto a prendersi definitivamente la Juventus nella prossima stagione. Nella passata annata è stato decisivo soprattutto nel girone di ritorno e in finale di. Oggi il nuovo tecnico bianconeroha parlato propri dell'attaccante serbo, di seguito le sue dichiarazioni.THIAGO MOTTA - "Non esiste pressione, ma solo una bella responsabilità. Il lavoro di Dusan, come quello di tutti gli altri, non si può fermare solo a vedere i gol. Ci sono tante cose nel calcio da fare, lui lo sa molto bene e lui lo sa fare. È un giocatore importante per la squadra, ma l’ho detto anche nella prima conferenza che ho fatto: il grande talento ha sempre bisogno della squadra”.