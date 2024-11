Non è un giorno come un altro, non è una vigilia come quelle già vissute. E no, non è stato uncosì simile alle conferenze ascoltate in passato. Per tredici volte ha proferito queste parole: dobbiamo migliorare . Segno che non ci sia altra strada, di sicuro non quella degli alibi, e che la Juve da questo momento ha soltanto un percorso da intraprendere: rialzarsi e ripartire. Preferibilmente con una prestazione, certo pure con una vittoria.Niente è perduto, perché è esattamente come ha dettoe ha confermato lo stesso Thiago: nessuno ha mai vinto uno scudetto dopo dieci giornate, e le occasioni per il filotto ci sono, e arrivano proprio ora. Quei sei punti buttati per strada contro Cagliari, Empoli e - ultimo -marcano la differenza con il Napoli capolista, che dista già sette lunghezze. Ma è solo quello, ad allontanare ladai sogni? O c'è dell'altro? Lo dirà solo il tempo, che ha già confermato un po' di sensazioni non positive.