protagonista in Germania in questa settimana di preparazione estiva che culminerà con la prima amichevole ufficiale che i bianconeri giocheranno venerdì 26 luglio contro il Norimberga. C'è grande attesa - dopo giorni di duro lavoro - per vedere all'opera la squadra di Thiago Motta nel primo test dell'estate., appunto. Per il tecnico italo-brasiliano si tratterà dunque della prima uscita sulla panchina bianconera, ma nel frattempo può godersi il grande affetto che i tifosi bianconeri gli stanno tributando in queste giornate tedesche. L'allenatore della Juve, anche oggi, non ha perso occasione per intrattenersi con alcuni sostenitori bianconeri, in un clima scandito dalla grande serenità. Tra autografi e selfie.