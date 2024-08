Thiago Motta, le parole sul mercato e i nuovi acquisti

In conferenza stampa, alla vigilia diha risposto anche ad alcune domande di mercato e suoi nuovi acquisti. Il tecnico bianconero ha detto di essere soddisfatto per come ha lavorato il club."Concentrazione massima sulla Roma, sul mercato sono felice, sono arrivati giocatori forti e metteranno il talento a disposizione di una squadra già forte. Sono molto felice.""Tutti questi ragazzi hanno fatto degli sforzi per arrivare in questo grande club storico, ragazzi di talento con fame, intelligenti, sanno che siamo un collettivo e abbiamo bisogno di tutti."