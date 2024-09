Adzic, le parole di Thiago Motta

Contro l'Empoli potrebbe esordire in una partita ufficiale della Juve,che rientra dall'infortunio muscolare. Di lui ha parlato Thiago Motta in conferenza stampa.Ottime sensazioni per le condizioni di Adzic, come dichiarato da Thiago: "L'ho visto bene, un buon rientro.Per i giovani dipende tutto da loro, io non guardo età o nazionalità, guardo il momento e cosa possono portare alla squadra. Lui come tanti altri hanno tanto entusiasmo, voglia di fare, va gestito il momento".