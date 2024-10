Le parole dia Sky prima di- "No non ci pensiamo"- "Abbiamo Weston in gruppo, Fagioli sta bene, c'è Conceicao che rientra dalla squalifica. Nico e Koop non ci sono, oltre a Gleison, Arek. McKennie può partire titolare, sono tutti disponibili e possono iniziare la partita".- "In Champions hanno fatto la prima partita a Madrid e meritavano la vittoria, poi hanno preso due goal alla fine ma hanno messo in difficoltà una big. In campionato il primo tempo con il Bayern è stato equilibrato, hanno grandi giocatori che fanno la differenza. Nel secondo tempo il Bayern ha concluso bene, lo Stoccarda è a suo agio con la palla, nel possesso, nel controllare il gioco, e il Bayern non lo permetteva. Lo Stoccarda è una squadra forte, che gioca bene a calcio, noi siamo pronti a fare tutto per metterla in difficoltà".- "Vediamo per domani, sono d'accordo che con la Lazio il suo rientro ha dato molto ritmo alla squadra. Contro la Lazio con la superiorità ci siamo disorganizzati un po' troppo, poi abbiamo creato e abbiamo concluso, poi è entrato quell'autogoal".- "I giocatori devono vivere la partita, approfittare del momento. Abbiamo il vantaggio di avere tifosi che sentono questa partita, si identificano con la squadra. Il pubblico è partecipe, sta con la squadra ed è di grande aiuto, l'entusiasmo fa bene ai ragazzi".