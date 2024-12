Le parole diin conferenza stampa:ANALISI - "Il punto positivo è stata la reazione di una partita che era messa molto male, dopo essere andati in svantaggio. I ragazzi in campo con grande cuore sono andati fino all'ultimo minuto provando a riprenderla. Sono arrivati al pareggio, non siamo soddisfatti del risultato, non possiamo essere soddisfatti per quanto fatto. Però un'altra volta devo ringraziarli per il cuore, per il coraggio, dopo uno 0-2 molto complicato. Riprendere la partita... Dobbiamo migliorare sicuramente, per alzare il livello, l'esigenza verso noi stessi. Questa è responsabilità mia, tutta mia. Me l'assumo. Continuiamo a lavorare per arrivare ai risultati che vogliamo".FISCHI - "Solo devo ringraziare i tifosi, ci aiutano dall'inizio alla fine. Hanno sempre la libertà di esprimere il proprio giudizio".