Titolare in Serie A dopo tre mesi

Caccia al primo goal in A

Sono bastati 24 minuti di spessore in Coppa Italia per riaccendere i riflettori attorno a, letteralmente tormentato dagli infortuni in questa prima parte di stagione da giocatore della. Questa sera, a Monza,gli affiderà un'occasione importantissima, ovvero una maglia da titolare all'U-Power Stadium che può rappresentare l'occasione buona per lasciarsi alle spalle un periodo davvero complicato.Nico Gonzalez, salvo inversioni di rotta, giocherà dal primo minuto contro il Monza e in tal senso si appresta a tornare titolare in una gara di campionato come non accadeva da ben tre mesi. L'ultima apparizione di Nico dal primo minuto in Serie A, infatti, risale addirittura allo scorso 26 settembre quando la Juve sbancò Marassi rifilando un secco 3-0 al Genoa grazie alla doppietta di Vlahovic e al primo goal in bianconero di Conceicao.Dopo aver segnato contro il PSV in Champions League e contro il Cagliari in Coppa Italia, contro il Monza va all'inseguimento del primo goal in campionato con la maglia bianconera. La chance è di quelle succulente e l'ex Fiorentina vuole farsi trovare pronto all'appuntamento.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui