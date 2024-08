I numeri alla prima di campionato

Lunedì sera può essere il momento ideale per una partenza intelligente, e laè pronta a inaugurare la stagione contro il neopromosso Como di. Con le storiche rivali come Inter, Milan e Napoli che hanno avuto un debutto in campionato poco brillante, la Juventus ha l'opportunità di partire con il piede giusto. L’entusiasmo è palpabile tra i bianconeri, soprattutto grazie alla rivoluzione firmata. Lo Stadium sarà gremito per questo primo atto della nuova, e l'allenatore italo-brasiliano è al centro dell'attenzione, essendo uno dei cinque nuovi volti in campo e in panchina.Alla vigilia del match, Thiago Motta ha espresso la sua fiducia e l'entusiasmo della squadra: "Abbiamo tanta voglia ed entusiasmo, ringraziamo i tifosi e ci sentiamo privilegiati a vivere momenti così. Avremo le energie giuste per fare una grande prestazione e ottenere quello che vogliamo". Tuttavia, se l'energia non manca, gli uomini sono contati. Dopo un inizio di mercato esplosivo con gli acquisti di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Juan Cabal per quasi cento milioni di euro, lCome racconta La Stampa, la Juventus di Motta cerca così di rispettare una tradizione vincente:, con una sola sconfitta nel 2015 contro l’Udinese. Inoltre, i tecnici bianconeri al debutto in campionato hanno sempre vinto, da Conte ad Allegri, passando per Sarri e Pirlo. "Il calcio è come la vita", afferma Thiago Motta, "niente è scontato e le cose bisogna meritarsele".



