Aston Villa-Juve, parla Thiago Motta

Le parole dia Prime Video, prima diIl carattere sicuro, sarà una partita diversa da Lipsia, stasera sarà diversa, oggi affronteremo una squadra organizzata che capisce i momenti e non si apre. Noi faremo la nostra partita, gestire i tempi di gioco, evitare quello che dobbiamo evitare. Dobbiamo essere compatti.ESTERNI - Alla nostra destra il terzino loro spinge tantissimo e magari possiamo approfittare di quello spazio. Ci sono delle possibilità che abbiamo, si chiudono all'interno e dobbiamo sfruttare gli esterni nell'uno contro uno.I GIOVANI - Ad oggi portare un ragazzo solo per far numero non mi sembra corretto. Abbiamo scelto di portare i disponibili perchè li utilizzeremo. Arriverà il momento dei ragazzi del settore giovanile ma che arrivano con la possibilità di partecipare, se arrivano per far numero non serve. Individueremo dei ragazzi che possono giocare con la prima squadra.