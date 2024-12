Le parole dia Prime Video prima di- "Siamo contenti che rientra, deve gestire le emozioni. Sta lavorando bene ed è tranquillo, dobbiamo giocare insieme e gestire i momenti di gioco, le emozioni. Il City è una squadra che ama tenere la palla, staremo più bassi in certi momenti e avremo bisogno anche dell'aiuto di Dusan".- "Dobbiamo essere capaci di far vedere bene le due fasi. Quando facciamo la pressione alta la facciamo davvero, non dobbiamo lasciare spazio per trovarsi in mezzo al campo. Quando non c'è la prima pressione non dobbiamo lasciare spazio tra le linee, insieme alla fase difensiva. Mi piace vedere la squadra che va in avanti a pressare, ma rispetto a Lipsia è diverso. Hanno attaccanti veloci, che giocano da tanto insieme. Dobbiamo fare bene la prima pressione, se no tenere un blocco un po' più basso".- "Ha vinto tutto, hanno fatto un calcio ammirato a livello mondiale. Con umiltà, rispettando l'avversario, ma dobbiamo mettere in campo ciò che sappiamo".





