Il rito del canto tocca a tutti, proprio a tutti!



Vero, Mister ™️? pic.twitter.com/sRBvr6Hc17 — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2024

Giornata di vigilia per lache domani disputerà la primissima amichevole della sua stagione andando ad affrontare il Norimberga. Debutto in panchina, dunque, per Thiago Motta che nel consueto post cena in Hotel ha preso parte al consueto karaoke che spetta di diritto a tutti i nuovi arrivati"Vi ringrazio per il lavoro fatto. Il tempo è passato molto veloce, soprattutto per me, perché con l'impegno, la responsabilità e l'aiutarsi e lo stare insieme, in questo ambiente si lavora molto bene. Voglio che si continui così!"