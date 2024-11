Intervistato dalla Rai nel post partita,ha parlato anche del big match di giornata che vedrà oggi, alle ore 12.30, la capolista Napoli ospitare l'Atalanta allo Stadio Maradona nel lunch match dell'undicesima giornata di Serie A. L'allenatore della Juventus, che aveva ammesso che non avrebbe guardato Milan-Napol in tv, questa volta potrebbe fare un'eccezione. Di seguito le sue dichiarazioni:"Guarderò Napoli-Atalanta? A che ora giocano? Alle 12.30? Perché no. E' possibile, questa volta la mia famiglia è andata via, per cui ho tanto tempo, se mi va ne posso approfittare e speriamo di vedere una bella partita".