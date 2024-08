Come racconta Tuttosport,può contare su un aiuto prezioso per la preparazione delle partite della sua. Gli arriva direttamente… dalla tribuna, grazie al match analyst, tornato a Torino dove, da giocatore, ha vinto uno scudetto con la Primavera granata, per poi girovagare tra Serie B e C.Colasante - racconta il quotidiano - vede sempre le partite dalla tribuna dove prende i primi appunti e dove esegue le riprese video (a volte invia suggerimenti dall'alto e dall'osservazione in tempo reale dei dati). In un momento successivo fornisce a Motta un'analisi dettagliatissima della partita della sua squadra, che poi il tecnico utilizza per parlare con i giocatori e modificare scelte tattiche. Ma Colasante visiona anche le partite degli avversari per consegnare a Thiago tutte le informazioni necessarie a preparare la sua strategia.