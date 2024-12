Nonostante lasi sia allontanata dalla corsa per lorimane concentrato sul presente, senza dar peso alle opinioni esterne. L'allenatore dei bianconeri si focalizza sul match contro il Bologna e sulla necessità di migliorare continuamente. Ha dichiarato che la sua squadra deve solo pensare a prepararsi al meglio per ogni partita, senza preoccuparsi delle aspettative altrui. Il suo obiettivo è garantire prestazioni di alto livello, indipendentemente dalle opinioni sulla competizione per il titolo. Staremo a vedere, a partire dalla sfida dello Stadium, cosa ne sarà dei bianconeri.